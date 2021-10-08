Москва, , 14:50 — REGNUM Московская встреча по Афганистану является шагом на пути к международной конференции, где рассмотрят вопрос о восстановлении страны, заявил 8 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

«Мы сейчас будем проводить в Москве так называемый «московский формат» — это шаг на пути к подготовке международной конференции, которую уже анонсируют, которая должна рассмотреть вопрос восстановления в Афганистане», — сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.

Министр напомнил, что в рамках московского формата встретятся представители России, Ирана, Китая, Пакистана, Индии, США и Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский формат консультаций по Афганистану существует с 2017 года, в нём участвуют спецпредставители шести государств. Помимо самих афганцев, это представители России, Китая, Пакистана, Ирана и Индии. В 2021 году он состоится 20 октября.