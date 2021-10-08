Псков, , 15:07 — REGNUM За последние сутки в Псковской области выявлено 218 случаев коронавирусной инфекции, скончались пять человек из числа заболевших ранее. В регионе разворачиваются дополнительные койки и вводятся новые требования по эпидемическому режиму и вакцинации, сообщили 8 октября в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников Kremlin.ru

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Как отметил на заседании областного оперштаба губернатор Михаил Ведерников, ситуация с COVID-19 характеризуется устойчивым ростом ежесуточного числа заболевших — с начала сентября эта цифра выросла более чем в два раза, превысив 200 новых случаев в сутки. Бригады скорой помощи в Псковской области ежедневно выезжают примерно на 800 вызовов, тогда как в августе было 570−580 вызовов в сутки

«Мы не вводим локдаун и не продлеваем дистанционное обучение. Хотя очевидно, что текущие показатели ещё год назад неизбежно привели бы к таким решениям», — отметил Михаил Ведерников.

Вместо этого будут усилены рейды и проверки по соблюдению антиковидного режима. Остаются под запретом массовые мероприятия️, очные занятия в организациях дополнительного образования, а также тренировки несовершеннолетних, за исключением индивидуальных тренировок и групповых занятий не более 10 человек.

Усиливаются требования по вакцинации, устанавливается приоритет для вакцинированных граждан. Так, концерты и культурные мероприятия в Псковской области можно будет посещать только вакцинированным или переболевшим, при предъявлении соответствующего QR-кода.️ С 1 ноября такое же требование будет введено для посетителей предприятий общепита, бассейнов, досуговых и фитнес-организации.

Все работники любых организаций и предприятий старше 65 лет должны быть обязательно привиты до 1 ноября хотя бы первым компонентом вакцины, до 1 декабря — вторым.

Доля подлежащих обязательной вакцинации сотрудников во всех сферах, напрямую контактирующих с людьми, будет увеличена с 60% до 80%. К ним добавляются новые категории сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации — работники гостиниц, курьерских служб, а также сотрудники пищевых производств.

В то же время губернатор предложил отменить самоизоляцию для вакцинированных пожилых граждан и сообщил, что с 11 октября все образовательные учреждения Псковской области возвращаются к работе в обычном режиме.

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