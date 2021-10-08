8 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что депутат украинского парламента от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина.

Оксана Переможенко, , 17:00 — REGNUM Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление 7 октября Кива сделал, общаясь с журналистами канала «Первый независимый» в кулуарах украинского парламента.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я искренне хочу поздравить лидера дружественного, братского нам народа Владимира Владимировича Путина. С днем рождения! Вы действительно тот человек, который вернул своей стране величие, уважение. Вы тот человек, который пишет историю, Вы тот человек, чье имя занесено уже в мировую историю человечества, как действительно человека, который изменил ход и расстановку сил в этом мире… Сил Вам, здоровья и Божьего благословения. Да пребудет с вами правда и к Вам глубокое уважение», — сказал он.

Заявление украинского политика обсудили на YouTube-канале NEWSONE. Многие поддержали украинского депутата, отметив, что его поступок является поступком смелого человека. Иные напомнили, что ранее Кива придерживался националистических взглядов, в связи с чем были и те, кто задался вопросом об искренности пожеланий политика и смены его политических убеждений.

Илья Кива (сс) Visem

«Неожиданно и смело!» — добавил Юрко Б.

«Великое мужество надо иметь, чтоб поздравить ВВП (Владимира Путина. — О. П.) в это трудное для Украины время. Зауважала», — отметила Людмила Г.

«Вот это красава! Я присоединяюсь. Нам бы такого президента», — написал Андрей П.

«Поздравление прозвучало достойно. На фоне царящего в нэньке (на Украине. — О .П.) беспредела более чем достойно», — добавила Ирина И.

«Смело, вызывает уважение. Теперь затравят его», — считает Андрей Б.

«Многие пишут: «Переобулся», а я считаю переосмыслил, изменил взгляды. Переобуваются, когда подстраиваются под власть, а у нас одних нациков сменили другие», — отметила Джульетта Л.

«Чудны дела твои, Господи! Еще недавно это «чудо-чудное» бегало с автоматом по Донбасской земле, пытаясь украинизировать тамошних жителей, а сегодня высказывает уважение нашему президенту! Неужто и в самом деле прозрел!?» — спросил Александр Р.

«Неожиданно… Если он от души поздравил, тогда респект… А если «переобулся в воздухе», значит, не дурак…» — добавила Анна Ч.

«Вот увидите, как все скоро начнут переобуваться в воздухе. Жареным запахло, а значит, надо лыжи направлять в правильную сторону. Кто поумнее — понял, в какую именно сторону», — отметила LARISA S.

«Чует, собака, куда ветер дует. И ничего больше я тут не вижу», — отреагировал Alex37 Robot.

«Однако, с Кивой что-то произошло? Помнится, несколько лет назад он ратовал за блокаду Крыма. Одумался, переобулся, поумнел. Посмотрим», — пишет Igor P.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я надеюсь, настанет день, когда многие страны бывшего СССР объединятся, пусть даже чисто на основе взаимовыгодного сотрудничества, и это объединение создаст реальную силу, как экономическую, так и политическую, хотя, конечно, понятно, кто и для чего всеми силами препятствует этому», — отметил Игорь К.

«Прошло каких-то 8 лет, а ведь в 2014-ом совсем другое кричал», — задумался Руслан А.

«Щас Киве какую-нибудь статью состряпают за поздравление», — добавил Дмитрий Дмитриевич.

«Кто бы как ни относился к Путину, но он действительно останется в мировой истории навсегда. Истерзанную, униженную, всю в долгах — он получил страну в 1999-м году. А сейчас посмотрите! Ничего в мире не делается без оглядки на Россию!..» — подытожила vera radistka.

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