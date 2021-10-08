Минск, , 14:46 — REGNUM Председателем правления «Белорусского республиканского союза потребительских обществ» («Белкоопсоюза») назначен Олег Мацкевич. На проходящем в Минске собрании организации его представил глава администрации президента генерал госбезопасности Игорь Сергеенко.

Белоруссия

Александр Лукашенко одобрил кандидатуру Мацкевича, который до назначения в «Белкоопсоюз» работал первым зампредом Витебского облисполкома. Руководство облисполкома тоже назначает Лукашенко.

В июле Лукашенко снял с должности управделами президента Виктора Шеймана и назначил на его место Валерия Иванова, освободив таким образом кресло председателя «Белкоопсоюза» (подчинённого УДП). В структурах УДП к этому времени начались большие проблемы из-за применённых Евросоюзом санкций, под которые попали президентские структуры, а также персонально Лукашенко с сыновьями, Шейман и другие высокопоставленные чиновники, силовики, пропагандисты, обвиняемые в фальсификации президентских выборов и массовых жестоких политических репрессиях.

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