Орск, Оренбургская область, 8 октября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Оренбургской области из-за ЧП с массовым смертельным отравлением суррогатным алкоголем проводят рейды, во время которых установлено три точки, где производили контрафактную спиртосодержащую продукцию. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Фото пресс-службы калужского регионального управления СКР Суррогатный алкоголь

Занятые в производстве граждане найдены и задержаны. Полиция не исключает того, что кроме закрытого склада в Орске были еще базы с контрафактом.

В восточной части Оренбуржья полицейские и чиновники проводят рейды по торговым точкам, повсеместно изымают нелицензированную алкогольную продукцию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. С 6 октября фиксируют пострадавших и погибших. По последним данным, среди жертв числится 18 человек, еще столько же получают антидотную терапию.

По данным УМВД по региону, в совершении преступления подозревают четырех человек. Они задержаны. В Орске выявлен склад и пункт призводства контрафакта. Изъято 1218 бутылок с суррогатом.

Губернатор Денис Паслер поручил главам муниципальных образований продолжать рейдовые проверки и работу с населением.

«Подомовые обходы, общение с односельчанами — нужно всем провести эту работу. Впереди выходные, и у людей может оставаться уже купленный суррогатный алкоголь. Сделайте особый акцент на этой работе, цена — жизнь людей!» — подчеркнул он.