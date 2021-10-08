Рустави, Грузия, 8 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Рустави, где активисты грузинской оппозиции 8 октября пытались сделать на стене тюрьмы № 12 надпись, призывающую освободить Михаила Саакашвили, произошло их столкновение с полицией, сообщает грузинский телеканал «Ачара ТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

В результате полицией был задержан активист Звиад Куправа. Куправа в знак протеста попытался написать на стене тюрьмы «Свободу Мише!». Полицейские запретили это делать, но Куправа не подчинился их требованиям. Поэтому полицейские после словесной перепалки с протестующими задержали его

Напомним, что 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, нелегально въехавший в страну, был арестован в Тбилиси грузинскими спецслужбами и помещён в тюрьму № 12 города Рустави.