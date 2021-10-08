Москва, 8 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула гроссмейстера Яна Непомнящего на премию Минспорта РФ в номинации «Гордость России». Об этом 8 октября сообщает пресс-служба организации.

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Отмечается, что в той же номинации в заявку также попали гроссмейстер Александра Костенюк и тренер Владимир Поткин, воспитанником которого является Непомнящий.

31-летний Непомнящий занимает четвёртое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).

В 2021 году российский гроссмейстер выиграл турнир претендентов и сыграет в матче за мировую шахматную корону встретится с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.