Москва, 8 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. По итогам 2021 года в России может быть построено более 85 млн кв. метров жилья, сообщил 8 октября вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

По его словам, уровень 85 млн кв. метров будет достигнут, если не произойдёт ничего экстраординарного.

«Мы на 90 (млн кв. метров) хотим на следующий год ставить планку. Вообще сверхтяжёлая планка, но с губернаторами обсуждаем и пытаемся к ней выйти», — доложил вице-премьер.