Москва, , 14:41 — REGNUM Россия готова вести сотрудничество с США и Европейским союзом, и даже с НАТО по Афганистану. Об этом 8 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы готовы к сотрудничеству и с США, и с Евросоюзом, да и с НАТО, потому что страны НАТО должны нести существенную, главную долю ответственности за восстановление Афганистана. Они там 20 лет находились, выстраивая государство, которого нет», — сказал глав МИД РФ.

Кроме этого, Лавров отметил, что у России и ЕС имеются общие позиции к находящемуся у власти в Афганистане в настоящее время радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в число которых входят необходимость обеспечения стабильности в стране, борьба с терроризмом, а также соблюдение прав человека и инклюзивность афганской власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на протяжении последних семи лет отношения между Россией и Евросоюзом стали периодом упущенных возможностей, деградация этих отношений приобретает хронический характер.