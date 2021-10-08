Москва, , 14:46 — REGNUM Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон тесно контактируют и в настоящее время обсуждают оптимальные сроки проведения нового контакта. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 8 октября на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин Пресс-служба Кремля

По его словам, российско-французские отношения — разветвлённые на всех уровнях. Так, Москва и Париж поддерживают контакты в формате «два плюс два» — между министрами иностранных дел и министрами обороны. Стороны активно взаимодействуют в экономической сфере, между президентами стран установлен тесный контакт.

«Они сейчас обсуждают оптимальные сроки очередного контакта на высшем уровне, это всегда помогает», — сказал Лавров о лидерах двух стран.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что Франция для России серьезный, стратегический давний партнер. Отношения с Парижем важны и для сотрудничества с Евросоюзом, и в целом для баланса в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также порекомендовал европейцам почаще слушать выступления Владимира Путина.

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