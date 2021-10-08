Таллин, 8 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Черногории национальный цифровой ковид-сертификат больше не потребуется в качестве условия для входа в торговые центры, бизнес-центры и бизнес-здания площадью более тысячи квадратных метров. Об этом сообщил 8 октября на пресс-конференции директор института общественного здравоохранения Игорь Галич.

Pixabay.com Коронавирус

Галич сказал, что число новых случаев коронавируса за последние две недели (с 23 сентября по 6 октября) снизилось на 40 процентов по сравнению с двумя неделями до этого периода (с 9 по 22 сентября)."Также в соответствии с ожиданием, что Черногория присоединится к цифровому сертификату ЕС, продолжительность изоляции сокращается с 14 до 10 дней», — сообщил Галич.