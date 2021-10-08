Люксембург, , 14:51 — REGNUM Европейский союз сталкивается с миграционным давлением на внешних и внутренних границах, заявил греческий министр миграции и убежища Нотис Митарахи 8 октября по прибытии в Совет министров юстиции и внутренних дел ЕС в Люксембурге. Об этом сообщает AMNA.

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«Ситуация в Афганистане, очевидно, вызывает беспокойство у всех. Греция оказала поддержку на добровольной основе, мы предоставили убежище людям, прибывающим из Афганистана, но нам нужно найти общее европейское решение», — сказал он.

Евросоюзу, считает Митарахи, требуется «агрессивный в плане солидарности» подход к данному вопросу. Это миграционное давление, по его словам, является проблемой не только для стран первого приема, но и для всего Союза, и необходимо убедиться, что любое бремя распределяется поровну и справедливо между государствами-членами.

Он ожидает, что ЕС многое сделает для защиты своих границ и для обеспечения возвращения тех, кто не имеет права на международную защиту, равно как и «для реализации совместного заявления Европейского союза и Турции. Каждая шлюпка, отходящая от турецкого побережья, является нарушением совместного заявления. Каждый человек, который был признан не имеющим права на международную защиту и не принят обратно для возвращения, также означает провал совместного заявления, поэтому мы надеемся увидеть больший прогресс», — говорит министр.