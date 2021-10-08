Джакарта, 8 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в индонезийской провинции Ачех, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Землетрясения в Индонезии

Эпицентр землетрясения находился в море примерно в 29 км от округа Ачех-Джая.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение произошло на глубине 46 км.

Землетрясение не вызвало цунами.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.