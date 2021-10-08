В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Джакарта, 8 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в индонезийской провинции Ачех, сообщает CNN Indonesia.
(сс) Department of Foreign Affairs and Trade
Землетрясения в Индонезии
Эпицентр землетрясения находился в море примерно в 29 км от округа Ачех-Джая.
Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение произошло на глубине 46 км.
Землетрясение не вызвало цунами.
Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.