Москва, 8 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. На данный момент, в России сформировался тип экономики, обремененный «встроенным механизмом инфляции издержек», который и является основной причиной ускорения негативной ценовой динамики, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

geralt Рост инфляции

«Именно «инфляция издержек» является определяющим фактором ускорения роста цен на внутреннем российском рынке. Причем, это спиралевидный процесс, постоянно воспроизводящийся на новом уровне.

Повысились ли цены на бензин или металлопрокат, выросла ли стоимость электроэнергии или проиндексированы расходы управляющих компаниям в сфере ЖКХ, подорожали перевозки или аренда складских помещений — все это, элементы калькуляции затрат производителей и продавцов, служащие основой постоянного роста цен для конечного потребителя.

Регулирование ценообразования со стороны исполнительной власти, ограничено рыночным характером межхозяйственных связей.

В тоже время, использование компенсационных механизмов (по типу демпфера), в сложившихся условиях, ведет к значительному увеличению нагрузки на федеральный бюджет, что предопределяет избирательный характер используемых рычагов.

Последнее обстоятельство, чревато негативными последствиями, связанными с вымыванием с рынка участников, не охваченных системой централизованных дотаций.

Инфляция же уже приобрела характер самовоспроизводящегося процесса, раскручиваясь сама по себе, вследствие того, что ожидания продолжения роста цен со стороны субъектов экономической деятельности (будь то предприниматели или простые граждане) со своей стороны тоже воздействует на ценообразование.

Прогнозы профильных институтов, призванных бороться с негативными тенденциями в отечественной экономике (прежде всего, Минэкономразвития и Банк России), уже ни в первый раз сигнализируют общественности, что пик роста цен вот-вот будет пройден. Эти обещания приняли характер неких заклинаний, призванных, видимо, погасить инфляционные ожидания.

Все меры воздействия, используемые государственными институтами для обуздания роста цен, демонстрируют свою низкую эффективность. Связано это, с несистемным или неадекватным характером используемых рычагов.

Тот же Центробанк, пытается бороться с инфляцией, носящей преимущественно немонетарный характер, классическим метолом ограничения притока ликвидности на рынок (посредством задирания ключевой ставки и ужесточение ДКБ).

Это, в данной, конкретной ситуации, увеличив стоимость денежных ресурсов, уже в среднесрочной перспективе лишь разгонит «инфляцию издержек», при спаде деловой активности.

В то же время, эпизодические попытки правительства РФ повлиять на динамику цен внутри страны (экспортные пошлины, «замораживание» цен) не имеют устойчивого эффекта и лишь усиливают общий дисбаланс спроса и предложения.

Для сдерживания роста цен, необходима четкая координация денежно-кредитной и общехозяйственной политики. На данный же момент, наблюдается резкий диссонанс между ограничительными мерами Банка России и деятельностью наших законодателей, а также правительства, по стимулированию деловой активности в стране.

Сдержать рост внутренних издержек возможно лишь за счет масштабных инвестиций в модернизацию технологий, в качестве основной составляющей борьбы с инфляцией, а также, регулированием процесса формирования себестоимости во вей хозяйственной системе страны.

В противном случае, сдержать рост цен не удастся ни в среднесрочной, ни тем более, в долгосрочной перспективе», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минэкономразвития РФ считают, что цены на непродовольственные товары к концу года поднимутся на 7,2%. Это значит, что показатель обновит свой рекордный максимум 2015 года.

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