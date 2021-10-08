Москва, 8 октября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Первая партия российского углеродно-нейтрального сжиженного природного газа (СПГ) отравлена в Японию из порта Пригородное на Сахалине. Об этом сообщает 8 октября пресс-служба компании Sakhalin Energy, оператора проекта «Сахалин — 2».

Gazprom.ru Завод СПГ «Сахалин-2»

Партия СПГ предназначена для японской компании Toho Gas Company Limited. Её доставит танкер «Гранд Анива», который зафрахтовали у «Совкомфлота» для круглогодичных поставок СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион.

«Первая партия российского экологичного СПГ дает уникальные возможности для долгосрочных прямых поставок газа с нейтральным выбросом углерода на внутренний рынок Азиатско-Тихоокеанского региона», — заявил глава компании Роман Дашков.

Как сообщало ИА REGNUM, первый в России завод по производству сжиженного природного газа — «Сахалин — 2» — работает с 2009 года. Газпром владеет 50% и одной акцией компании Sakhalin Energy, оператора проекта. Остальные акции принадлежат Shell, Mitsui & Co. Ltd и Mitsubishi Corporation.

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