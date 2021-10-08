Рустави, Грузия, 8 октября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. На акции протеста в грузинском Рустави возле тюрьмы, где находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, 8 октября произошла потасовка между активистами и сотрудниками полиции. Об этом сообщает телеканал Mtavari arkhi.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По данным журналистов, конфликт начался после того, как протестующие начали писать на стене тюрьмы «Свободу Мише». Правоохранители не успели помешать сделать надписи, но задержали активистов.

Сообщается, что задержаны четыре человека, в том числе член основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» Звиад Куправа. Во время потасовки потеряла сознание одна из активисток.

Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси вечером 1 октября. На родине экс-президент заочно осуждён по двум делам, а также ещё два дела, где он фигурирует в качестве обвиняемого, находятся в суде. В Рустави возле тюрьме, куда поместили экс-президента, протестующие установили палатки.