Уфа, 8 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Законы о налогах, направленные на повышение инвестиционной привлекательности Башкирии, могут принять в республике. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен 7 октября на заседании профильного комитета госсобрания Башкирии.

Министерство финансов региона представило на рассмотрение проект закона, направленный на изменение законов Башкирии «О налоге на имущество организаций», «О транспортном налоге», «О применении на территории Республики Башкортостан инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций».

Отмечается, что в Башкирии намерены освободить от уплаты налога на имущество казенные, бюджетные и автономные учреждения здравоохранения, которые финансируются за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования.

«Целью законопроекта является обеспечение устойчивого функционирования организаций здравоохранения республики», — приводит пресс-служба слова министра финансов Башкирии Лиры Игтисамовой.

Кроме этого в регионе намерены уточнить положения действующей льготы владельцам лицензий на пользование недрами и положения по уплате предприятиями авансовых платежей.

Также планируется расширить список видов деятельности предприятий, дополнив деятельностью по добыче нефти и производству кокса и нефтепродуктов, которые дают право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль юридических лиц, и увеличить размер инвестиционного налогового вычета. Помимо этого, предлагается уменьшить налоговую ставку для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета.

«Указанные изменения регионального налогового законодательства направлены на стимулирование роста инвестиций в основной капитал, модернизацию основных производственных фондов предприятий и организаций и повышение инвестиционной привлекательности республики», — говорится в сообщении пресс-службы.