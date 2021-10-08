Манчестер, Великобритания, 8 октября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Лучшим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) в сентябре признан нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Об этом 8 октября сообщается на сайте турнира.

(сс) Анна Нэсси soccer.ru Криштиану Роналду

36-летний Роналду сыграл три матча, в которых забил три гола. Кроме того, на его счету 17 ударов по воротам — это больше, чем у любого другого игрока АПЛ.

Напомним, 27 августа Роналду перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».