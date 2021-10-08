Лондон, 8 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Компания MG (Morris Garage) представила в Великобритании обновленный электрический кроссовер MG ZS EV. Об этом сообщает пресс-служба компании.

MG MG ZS EV

Автопроизводитель поставил цель увеличить запас хода модели. Так, если предшественник модели имел аккумулятор ёмкостью 44,5 кВт∙ч, на одном заряде которого можно было проехать 263 км по циклу WLTP, то в обновленной модели стоят батареи большей ёмкости.

Так, MG ZS EV получил два вида аккумуляторных батарей ёмкостью 50,3 кВт∙ч и 70 кВт∙ч. Первым вариантом оснащается версия Standard Range. Такой кроссовер имеет запас хода 320 км и зарядное устройство мощностью — 6,6 кВт.

Второй вариант стоит на модификации Long Range, которая может на одном заряде проехать 440 км по циклу WLTP и обладает трёхфазным бортовым зарядным устройством на 11 кВт. С помощью последнего зарядить аккумулятор до 80% можно за 40 минут.

Новинка получил электромотор, который устанавливается на переднюю ось. Мощность «движка» составляет 204 л. с. и 280 Нм крутящего момента. Причем это на 61 л. с. больше, чем у предшественника.

С 0 до 100 км/ч модель разгоняется за 8,6 секунды. Также MG ZS EV может тянуть прицеп массой до 500 кг, а объем багажника составляет 448 литров.

На авторынке модель появится в ноябре текущего года.

Ранее стало известно, что в 2022 году компания MG представит на европейском авторынке новый электрокар MG5 Electric.

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