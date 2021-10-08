Афины , 8 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Предприниматели в Греции более оптимистично оценивают развитие экономики и бизнеса после пандемии. Об этом, как 7 октября сообщает AMNA, говорится в исследовании крупной мировой аудиторской компании KPMG.

Греция

Опрос основан на мнениях 1325 генеральных директоров с 11 значимых рынков и 50 генеральных директоров с греческого рынка. В частности, 76% греческих руководителей (и 60% во всем мире) выразили свою уверенность в перспективах роста мировой экономики, в то время как 82% греческих руководителей заявили, что они уверены в перспективах роста экономики страны (по сравнению с 66% до пандемии).

80% греческих руководителей заявили, что они с оптимизмом смотрят на перспективы роста своего собственного предприятия, при этом слияния и поглощения играют решающую роль в усилиях по дальнейшему росту и повышению цифрового потенциала. 84% греков (и 87% во всем мире) заявили, что хотят заключить сделки слияний и поглощений в течение следующих 3 лет. 92% греческих руководителей заявили, что они будут все более ответственно относиться к прогрессу в решении социальных вопросов.

46% руководителей компаний в Греции (и 30% во всем мире) заявили, что планируют инвестировать более 10% своих доходов, в то время как 84% греков и 75% во всем мире заявили, что мировым лидерам необходимо действовать более срочно для решения проблемы изменения климата. 46% греческих руководителей (и 37% во всем мире) заявили, что большинство работников будут продолжать работать из дома два раза в неделю, в то время как 56% (51% во всем мире) искали инвестиции в общие офисные помещения.