Волгоград, 8 октября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Волгоградской области 8 октября выявлено 368 новых носителей коронавируса — что на одного человека больше, чем за рекордные предыдущие сутки. Выздоровели ещё 337 пациентов, скончались от осложнений 23 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 27 районах региона. С начала пандемии в Волгоградской области коронавирус подтверждён у 94 974 жителей, выздоровели 84 546 человек. Скончались от осложнений 2 968 пациентов.

Лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 7 460 человек.