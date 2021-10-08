Тбилиси, , 14:31 — REGNUM Состояние объявившего в тюрьме голодовку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшается, сообщил 8 октября его адвокат Бека Басалия.

Михаил Саакашвили Rrnews.ru

«Его моральное состояние хорошее, но его физическое состояние, естественно, начинает ухудшаться», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что его подзащитный уже получил обещанный телевизор. Предполагается, что в начале следующей недели экс-президент встретится с матерью и детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, предположительно Саакашвили проник в Грузию в вентиляционной кабине трейлера. Такую версию излагали грузинские СМИ. В таком случае он пересёк границу страны незаконно. Бывшего президента задержали в Грузии 1 октября и поместили в тюрьму.

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