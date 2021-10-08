Мурманск, 8 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Мурманской области за сутки скончались девять ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвой инфекции стали 2130 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, 7 октября число заболевших ковидом в регионе пополнили 188 человек, 67 из них — в областном центре. На лечении находятся более 16 тысяч пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки коронавирус выявили у 27 246 человек, 936 ковид-пациентов скончались.