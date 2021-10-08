Брюссель, 8 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Болгария должна проявить более гибкую позицию по отношению к вопросам расширения Евросоюза на Западные Балканы. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 8 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Так Боррель прокомментировал нежелание Софии разблокировать начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

«Я считаю, что Болгария должна проявить больше гибкости по этому вопросу, который блокирует начало переговоров о присоединении», — процитировало агентство «Танюг» слова Борреля.

Напомним, что в Болгарии македонский язык считается диалектом болгарского. София требует от Скопье согласиться на официальном уровне с этим тезисом.