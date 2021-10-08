Липецк, 8 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Липецкая область заняла первое место в рейтинге руководителей цифровой трансформации по итогам сентября. Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, рейтинг озвучил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

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«Хочу поблагодарить регионы-лидеры по цифровой зрелости. В целом ситуация стала выравниваться, и субъекты активно двигаются вперёд по цифровой трансформации отраслей», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Рейтинг цифровой трансформации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ составляется по восьми показателям, среди которых — «цифровая зрелость», работа Платформы обратной связи и обучение госслужащих по программам цифровой трансформации. В Липецкой области в этих направлениях проделана большая работа. В первую очередь была принята стратегия цифровой трансформации. Органами исполнительной власти разработаны планы мероприятий и осуществляется контроль их исполнения.

Уровень «цифровой зрелости» является индикатором готовности региона к цифровой трансформации, внедрению цифровых решений в процессы. В его оценку входят показатели по пяти отраслям: «Развитие городской среды», «Транспорт и логистика», «Здравоохранение», «Образование», «Государственное управление». Министерство цифрового развития разработало методику расчёта показателей по каждой из отраслей. Задача регионов — вывести экономику, социальную сферу и госуправление на уровень, где цифровая среда окончательно сформирована, абсолютное большинство процессов автоматизировано, а весь потенциал цифровых технологий полностью реализован на благо каждого человека.

Активно ведётся обучение госслужащих Липецкой области основам цифровой трансформации. Уже свыше 70% сотрудников прошли обучение по программам от ВШГУ РАНХиГС, АНО ВО «Университет Иннополис», АНО «Университет 2035».

Ещё один из показателей рейтинга — работа с обращениями жителей на платформе обратной связи. В Липецкой области к Платформе обратной связи подключено более 900 организаций. Это все органы региональной власти и муниципалитетов, медицинские организации. Завершается подключение администраций сельских поселений, детских садов и школ. Сообщения, направленные через платформу обратной связи, в отличие от бумажных обращений, обрабатываются гораздо быстрее. Срок ответа — от одного дня в зависимости от темы. Это направление стоит на контроле у руководителя Липецкой области Игоря Артамонова.