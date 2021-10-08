Тамбов, 8 октября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Максим Егоров, временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области, поручил перестроить организацию работы по реализации нацпроектов в регионе, начиная с заказчиков в лице муниципалитетов и профильных органов власти, заканчивая общественным контролем, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. По мнению главы региона, уровень исполнения нацпроектов в октябре на 88% — слабый результат.

Пресс-служба администрации Тамбловской области

Максим Егоров провел совещание по вопросам исполнения мероприятий национальных проектов, запланированных на 2021 год. В нем приняли участие руководители органов региональной исполнительной власти, местного самоуправления, Росстройнадзора. В ходе совещания были проанализированы причины отставания в строительстве некоторых объектов и намечены меры для их устранения.

«Уровень исполнения нацпроектов в начале октября на 88 процентов — слабый результат. Считаю, что в это время намеченные планы должны быть либо завершены, либо близки к финишу. Подрядчики, которые срывают сроки исполнения контрактов, не будут больше работать в нашем регионе», — заявил Максим Егоров.

Руководитель субъекта поручил перестроить организацию работы по реализации нацпроектов, начиная с заказчиков в лице муниципалитетов и профильных органов власти, заканчивая общественным контролем. Четкое планирование и работа на опережение, подписание контрактов до февраля, комплексный подход, синхронизация и своевременная корректировка проектов, визуализация этапов исполнения с помощью цифровых технологий, широкое информирование через социальные сети — такие задачи поставлены перед участниками нацпроектов.

Максим Егоров намерен в ближайшее время побывать во всех городах и районах области, проверить готовность ЖКХ к работе в зимних условиях, обсудить исполнение национальных проектов, федеральных и региональных программ.