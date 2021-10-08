Плесецк, Архангельская область, 8 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В 2022 году Воздушно-космические силы (ВКС) РФ намерены провести два пуска тяжёлой ракеты «Ангара-А5», а также еще два пуска лёгкой ракеты этого класса. Об этом 8 октября доложил главнокомандующий российскими ВКС Сергей Суровикин министру обороны РФ Сергею Шойгу, в ходе проверки последним модернизации космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

Mil.ru Запуск ракеты «Ангара»

«В следующем году спланированы два пуска лёгкой «Ангары» и два пуска ракеты «Ангара-А5» тяжёлой с целью завершить испытания и приступить к серийному выпуску ракет «Ангара» для выполнения дальнейших задач военного космоса», — сказал он.

Также Суровикин уточнил, что в настоящее время идет сборка ракеты «Ангара-А5» 3Л, которая была показана главе Минобороны России и добавил, что 20 декабря будет доложено о конкретной дате запуска этой ракеты.

«Ведётся сборка данной ракеты космического назначения. Комплексные испытания планируем 18−24 октября, проверка готовности к пуску — с 16 по 21 декабря. 20 декабря готовы будем вам доложить о конкретном сроке пуска данной ракеты», — отметил главком ВКС РФ.

Отметим, ракеты «Ангара» — современное семейство ракет-носителей, построенных по модульному принципу и оснащенных кислородно-керосиновыми двигателями, которое будет включать в себя ракеты четырех классов (от легкого до тяжелого).