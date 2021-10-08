Москва, 8 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. О росте стоимости строительных материалов в России начали беспокоиться и заявлять много месяцев назад, когда столкнулись с резким увеличением цен на квартиры в многоэтажных новостройках и на строящиеся индивидуальные загородные дома, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Government-nnov.ru Капремонт

«Объекты строящейся жилой недвижимости по некоторым регионам России примерно за год выросли в цене более чем на 30%.

По данным Росстата, цены на строительные материалы только с начала 2021 года выросли более чем на 25%, что в свою очередь послужило очередным толчком к росту цен на недвижимость.

Увеличение цен на строительные материалы отразилось не только на новостройках, но и на вторичном жилом фонде. С 1 января 2022 года плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах увеличится до 25%.

Это приведет к тому, что либо регионам придется снижать объемы работ, либо увеличивать взносы с жителей многоквартирных домов, либо как-то дополнительно находить необходимые средства.

Перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов описан в жилищном законодательстве РФ, согласно которому они должны финансироваться в первую очередь за счет средств фонда на капремонт, сформированного из минимальных взносов, установленных актом каждого конкретного субъекта РФ.

К таким работам и услугам относится ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения; ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента дома и прочие.

Собственники помещений жилого дома могут по решению общего собрания дополнительно собирать и распределять средства, необходимые на те или иные нужды, если не хватает средств фонда. Также финансирование может осуществляться за счет государственной поддержки.

С учетом того, что многие коммуникации старого жилого фонда существенно устарели, капитальные работы не проводились где-то долгое время, предстоит серьезная задача — произвести модернизацию или замену изношенных систем по возросшим ценам.

И многие расходы могут однозначно повлечь за собой повышение минимальных тарифов для граждан», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России размер платы за капремонт жилых домов может измениться из-за удорожания стройматериалов. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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