Москва, , 14:25 — REGNUM В России нужно продолжить работу по улучшению аварийной ситуации на дорогах, заявил 8 октября президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нужно продолжать эту работу вместе с полицией. Мы не можем на дорогах терять столько людей. Как при военных действиях», — сказал президент.

Он отметил, что положительные изменения в этой сфере есть и достигаются при помощи комплексных усилий.

«И МВД работает, и дорожники. Нужно, конечно, развивать и санитарную авиацию, оказывать людям помощь в первый час после аварии», — поручил Путин.