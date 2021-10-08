Путин: нельзя терять столько людей в ДТП, «как при военных действиях»
Москва, 8 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В России нужно продолжить работу по улучшению аварийной ситуации на дорогах, заявил 8 октября президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
«Нужно продолжать эту работу вместе с полицией. Мы не можем на дорогах терять столько людей. Как при военных действиях», — сказал президент.
Он отметил, что положительные изменения в этой сфере есть и достигаются при помощи комплексных усилий.
«И МВД работает, и дорожники. Нужно, конечно, развивать и санитарную авиацию, оказывать людям помощь в первый час после аварии», — поручил Путин.