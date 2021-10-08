Тбилиси, 8 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Победа оппозиционных партий Грузии на втором туре выборов в органы местного самоуправления будет способствовать освобождению из-под стражи бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом говорится в сообщении ль экс-президента, которое обнародовал гендиректор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Саакашвили заявил о полной поддержке основанной им партии «Единое национальное движение» и её лидеру Нике Мелии. Он также призвал мобилизовать все силы, чтобы отстранить от власти партию «Грузинская мечта».

«Победа во втором туре выборов абсолютно необходима как для страны, так и для моего освобождения, — говорится в письме. — Подсчёт голосов весьма важен, потому что «Мечта» прочти везде теряет большинство».

Экс-президент добавил, что продолжит голодовку, так как он в тюрьме ограничен в формах выражения протеста.

Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси вечером 1 октября. На родине экс-президент заочно осуждён по двум делам, а также ещё два дела, где он фигурирует в качестве обвиняемого, находятся в суде. 2 октября прошёл первый тур местных выборов, на котором правящая партия «Грузинская мечта» набрала 46,6%, а ЕНД — 30,7%.