Минск, 8 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Почти полтысячи представителей организаций и предприятий системы государственного «Белорусского республиканского союза потребительских обществ» («Белкоопсоюза») принимают участие в общем собрании, организованном 8 октября в минском Дворце республики. Александр Лукашенко представил доклад о состоянии и перспективах сети торговых предприятий, подчинённой управделами президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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«Участники собрания обсудят состояние и перспективы развития потребительской кооперации, стратегии ее развития в регионах страны. Центральным событием станет избрание председателя правления. Эта должность остается вакантной с июля — с момента назначения ее руководителя Валерия Иванова управляющим делами президента Белоруссии», — сообщает пресс-служба президента постсоветской республики.

Напомним, управделами президента Белоруссии находится под действием западных санкций. В связи с этим возникли проблемы функционирования УДП и связанных с ним структур.

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