Рязань, 8 октября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Рязанской области 8 октября подтверждено 164 случая заражения коронавирусом, что на 10 больше, чем выявлено сутками ранее и стало новым рекордом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после лечения 259 человек, скончались от осложнений ещё 10 пациентов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,38%. В целом, в Рязанской области выявлены 43 466 носителей коронавируса. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 16 686 человек. Справились с заражением 39 990 жителей.

По данным оперштаба, от осложнений при COVID-19 в регионе скончались 1 176 пациентов.