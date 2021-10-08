Джакарта, 8 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что Индонезия всегда будет занимать стратегическую позицию на карте мировой торговли, сообщает Kompas.

TUBS Индонезия на карте Юго-Восточной Азии

По словам вице-президента, это связано с тем, что 90% объема мировой торговли осуществляется по морю, а 40% осуществляется через акваторию Индонезии.

«Это означает, что позиция Индонезии всегда будет стратегической на карте мировой торговли», — заявил Мааруф Амин.

Индонезия стремится стать морской державой, защищать морские интересы и безопасность, а также расширять морской потенциал.

«Цель состоит в том, чтобы добиться справедливого распределения экономического развития и процветания в Индонезии», — заявил вице-президент страны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что саммит G20 следует использовать для демонстрации способности Индонезии контролировать пандемию.