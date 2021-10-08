Москва, 8 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Европейцам необходимо почаще слушать выступления президента России Владимира Путина, посоветовал в шутку министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

«Пусть слушают почаще (выступления Путина)», — сказал министр.

Таким образом он ответил на реплику главы представительства французской компании Engie в РФ Альберта Григоряна, который сказал, что рынки позитивно среагировали на выступление Путина и цены на газ в Европе снизились на 30%.

«Напомню, что никто из других лидеров не выступил с таким заявлением, когда цены были минус ноль. Никто не волновался особо», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что на резкую смену роста цен на газ в мире в сторону снижения повлияло заявление Владимира Путина, сообщила газета Financial Times. Ранее, на совещании по вопросам развития электроэнергетики, российский президент указал на то, что Газпром превысил свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины.

По информации с торгов на ICE Futures, 6 октября 2021 года после исторического максимума (1937 долларов за одну тысячу кубометров) цены фьючерсов на газ снизились почти на десять процентов.