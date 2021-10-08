Бишкек, 8 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Строительство второй части альтернативной дороги Север-Юг в Киргизии завершается. Об этом сообщил 8 октября Akipress.

Дорога

Первая фаза строительства автодороги, связывающей северную и южную часть Киргизии включала в себя прокладку дорог на 142 км от Казармана до Джалал-Абада и четырехкилометровый тоннель через перевал Кок-Арт (Ферганский хребет).

Во второй фазе дороги в горах строились с нуля — трассу проложили в ущелье Кабака вдоль реки Нарын и вдоль реки Кокомерен. Также построены два эстакадных моста через реку Нарын. Длина первого моста составляет 1076 метров, второго — 396 метров. По проекту конструкции должны выдержать землетрясение до 9 баллов.

Общая протяженность альтернативной дороги Север-Юг составляет 433 километра.

Напоминаем, что начиная с 2013 года в Киргизии реализуется проект по строительству альтернативной автотрассы «Север — Юг» стоимостью $850 млн, которая должна соединить северные и южные регионы республики. Кредит на постройку трассы выделил Китай, подрядчиков выступила компании China Road and Bridge Corporation и Todini Costruzioni Generali. S.P.A.Планируется, что данная дорога позволит создать транзитный коридор по маршруту Россия — Казахстан — Киргизия — Таджикистан. Ранее предполагалось, что дорога открыта летом 2021 года. На данный момент единственной автомобильной трассой, связывающей север и юг Киргизии является дорога Бишкек — Ош. Зимой проезд по трассе затруднен из-за лавин. Железной дороги, проходящей внутри страны и соединяющей северные и южные регионы нет.

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