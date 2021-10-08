Белгород, 8 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Белгородской области 8 октября выявлены рекордные 228 носителей коронавируса — на девять больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 213 пациентов, в летальную статистику добавили четыре записи. На вакцинацию от COVID-19 за сутки записались 1 055 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждено 55 550 случаев заболевания COVID-19, Выздоровели 48 980 человек, скончались от осложнений 1 202 пациента. В стационарах находятся 1 608 жителей, лечатся амбулаторно 3 760 человек, на самоизоляции — 14 464 белгородца.

С начала прививочной кампании на вакцинацию от COVID-19 записался 763 651 доброволец. Завершили иммунизацию 712 254 человека.