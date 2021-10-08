Минск, 8 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Председателем Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) стал олимпийский чемпион по гребле Александр Богданович. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба организации.

Белоруссия

«Новым руководителем стал олимпийский чемпион Александр Богданович», — говорится в сообщении ФХБ.

Отмечается, что внеочередная конференция ФХБ, на которой был избран новый глава организации, прошла в Минске в Доме футбола.

Напомним, 10 сентября с поста главы ФХБ ушёл Дмитрий Басков, а за два дня до этого Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала его на пять лет.

Впоследствии президент Белоруссии Александра Лукашенко назначил Баскова сенатором и заявил, что новым главой ФХБ станет «хороший управленец», «великий спортсмен, но не хоккеист».

Добавим, что 39-летний Богданович — белорусский гребец на каноэ. Он стал олимпийским чемпионом на Играх в Пекине в 2008 году. Также он является чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы.