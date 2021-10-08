Москва, 8 октября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В своей практике юристы очень часто сталкиваются с жертвами мошенников. И стоит с печалью констатировать, что за чрезвычайно редким исключением всех этих людей, действительно, легко обмануть, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист: Андрей Лисов.

U.S. Marine Corps Телефонный мошенник

«Чаще всего, это сравнительно пожилые люди, освоившие компьютер на уровне уверенного пользователя, но слабо разбирающиеся «во всяких там технологиях». Либо люди безалаберные, искренне считающие, что инструкции пишут для дураков, а они и без них справятся.

Проведение исследования о телефонных мошенниках оцениваю крайне позитивно. Мошенничество в России поставлено на поток, задействованы тысячи людей. Такая значительная группа не может работать без «методичек».

Поэтому изучение преступных схем позволяет эффективно бороться с проявлениями телефонного мошенничества. Правда, только тем, кто интересуется подобными вопросами.

Обычно от мошенников начинают защищаться и читать соответствующие ресурсы те, кто уже хотя бы раз попадался на закинутую удочку и теперь осторожничает. Если говорить конкретно по поводу выявленных слов «финансовая ячейка» и «лицевой счет».

На мой взгляд, это любопытно с точки зрения статистики, но для большинства людей абсолютно темный лес. Им эти околонаучные термины не говорят ровным счетом ничего.

К сожалению, несмотря на позитивные сдвиги, работа по борьбе с мошенничеством ведется недостаточно. Число жертв мошенников не сокращается, потому что у нас огромные прорехи в работе полиции снизу.

В том числе, развалена еще советская система участковых. Людей, которые пользовались доверием и могли каждой старушке объяснить, что такое хорошо, а что такое плохо.

Есть отлично проведенное исследование; есть люди, которые потенциально в опасности в финансовом плане; есть опытные сотрудники МВД. Осталось все это свести вместе.

И как видится, институция участковых отлично подошла бы для этого. Как и для выполнения многих других задач», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, существует несколько ключевых слов, по которым можно определить телефонных мошенников — это «лицевой счет» и «финансовая ячейка».

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