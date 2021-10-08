Санкт-Петербург, 8 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Парковка автотранспорта в «пилотной зоне» в центре Петербурга де-юре остаётся платной, однако паркоматы пока отключены, и штрафы за неоплату парковки временно не начисляются. Такие разъяснения дали ИА REGNUM в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

ИА REGNUM Паркомат

Напомним, взимание платы за пользование платным парковочным пространством пока не осуществляется в связи с отзывом 8 октября Банком России лицензии у АО «Орбанк» (г. Москва), который обеспечивал прием платежей в зоне платной парковки.

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Как разъяснили в комитете по транспорту, с АО «Орбанк» был заключен госконтракт на оказание услуг по обеспечению приема платежей в зоне платной парковки. Через этот банк средства от автомобилистов напрямую поступали в бюджет Санкт-Петербурга. В связи с создавшейся ситуацией подконтрольное комтрансу Петербурга СПб ГКУ «ГЦУП» ведёт работу по восстановлению приёма платежей в штатном режиме. Но из-за этого сбоя парковка отнюдь не стала юридически бесплатной.

«Обращаем внимание, что альтернативные способы оплаты через приложение Сбербанка и банкоматы Сбербанка и банка ПСКБ действуют, и парковка в центре не перестала быть платной. Однако, чтобы минимизировать негативное влияние сложившейся ситуации на автовладельцев, было принято решение отключить паркоматы в зоне платной парковки и не фиксировать штрафы на период восстановительных работ», — пояснила советник председателя Комитета по транспорту Юлия Мелейко.

В комитете заверили, что сообщат жителям города о восстановлении прежних условий оплаты парковочного пространства через свои информационные ресурсы и СМИ.

В настоящее время пилотная зона платной парковки функционирует на 28 улицах Петербурга. С 1 декабря 2021 года намечен запуск новой зоны платной парковки на 71 улице в центре Петербурга.