Москва, , 14:11 — REGNUM На протяжении последних семи лет отношения между Россией и Евросоюзом стали периодом упущенных возможностей, деградация этих отношений приобретает хронический характер. Об этом 8 октября заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в РФ.

Лавров Сергей

«Деградация приобретает хронический характер, и последние семь лет оказались, если брать в целом отношения между Россией и Евросоюзом, семилеткой упущенных возможностей», — сказал он.

Также глава МИД РФ добавил, что единственным за последнее время конструктивным предложением стала инициатива канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о срочном саммите Россия — РФ, которая «заблудилась в дебрях совершенно абсурдной логики, когда некоторые члены ЕС посчитали, что такой саммит будет чуть ли не подарком для РФ».

«Нам подарки не нужны, мы ни от кого их не ждем и не ради этого мы существуем и работаем, и не строим завышенных ожиданий. Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация зашла слишком далеко, и никому в одночасье ее переломить не удастся. Доверие слишком сильно подорвано в результате целой серии односторонних мер со стороны Брюсселя», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила обложку журнала Time, на которой изображен портрет основателя Facebook Марка Цукерберга с предложением удалить эту соцсеть.