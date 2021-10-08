Богота, , 14:10 — REGNUM Президент Колумбии Иван Дуке принял младшего министра окружающей среды Великобритании Зака Голдсмита. Об этом пишет Prensa Latina.

Иван Дуке (сс) Policía Nacional de los colombianos

По словам Дуке, он признаёт и ценит предложение Голдсмита о поддержке со стороны Великобритании в борьбе против убийств экологических активистов в этой южноамериканской стране.

Согласно данным из ежегодного доклада британской неправительственной организации Global Witness, в 2021 году Колумбия вновь заняла первое место в мире по числу убитых экологических активистов и лидеров.

По словам президента, стороны обсудили поддержку, которую Великобританияя хочет оказать Колумбии в рамках стратегии устойчивой мобильности и цели посадить 180 миллионов деревьев к августу 2022 года.

«Мы провели продуктивную встречу с министром окружающей среды Великобритании и Тихоокеанского региона Заком Голдсмитом, чтобы продолжить укрепление наших двусторонних экологических отношений», — сказал Дуке.

Во время своего пребывания в Колумбии британский министр встретился с мэром Боготы Клаудией Лопес, с которой обсудил вопросы экологии, осмотрел район наследия Ла-Канделария и посетил Институт Гумбольдта.