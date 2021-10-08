Богота, 8 октября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Президент Колумбии Иван Дуке принял младшего министра окружающей среды Великобритании Зака Голдсмита. Об этом пишет Prensa Latina.

(сс) Policía Nacional de los colombianos Иван Дуке

По словам Дуке, он признаёт и ценит предложение Голдсмита о поддержке со стороны Великобритании в борьбе против убийств экологических активистов в этой южноамериканской стране.

Согласно данным из ежегодного доклада британской неправительственной организации Global Witness, в 2021 году Колумбия вновь заняла первое место в мире по числу убитых экологических активистов и лидеров.

По словам президента, стороны обсудили поддержку, которую Великобританияя хочет оказать Колумбии в рамках стратегии устойчивой мобильности и цели посадить 180 миллионов деревьев к августу 2022 года.

«Мы провели продуктивную встречу с министром окружающей среды Великобритании и Тихоокеанского региона Заком Голдсмитом, чтобы продолжить укрепление наших двусторонних экологических отношений», — сказал Дуке.

Во время своего пребывания в Колумбии британский министр встретился с мэром Боготы Клаудией Лопес, с которой обсудил вопросы экологии, осмотрел район наследия Ла-Канделария и посетил Институт Гумбольдта.