Москва, 8 октября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел готовит новый порядок въезда в Россию и выезда из страны. Об этом в ходе общения с членами Ассоциации европейского бизнеса 8 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров Сергей

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в настоящее время документ согласовывается, его подготовка займёт ещё несколько месяцев.

«По поручению президента министерство внутренних дел готовит транспарентный, комплексный подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из Российской Федерации, мы хотим, чтобы эти процедуры были прозрачными», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что замечания европейского бизнеса по порядку въезда будут учтены, их передадут в межведомственную группу, которая готовит новую процедуру.

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«Мы заинтересованы, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, и конечно визовая поддержка, визовая комфортность, должна быть частью инвестиционной привлекательности», — заключил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня Госдума РФ приняла в третьем чтении закон об упрощенном въезде в Россию родственникам, имеющим гражданство РФ. Так, предусматривается возможность оформлять многократные долгосрочные частные визы иностранным гражданам, являющимся близкими родственниками граждан РФ, на основании заявления в письменной форме гражданина РФ о их въезде в страну без необходимости оформления приглашений через территориальные органы МВД.