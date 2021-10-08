Уфа, 8 октября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Башкирии ожидается туман. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Onlinenigeria.com Туман

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Сообщается, что утром 9 октября 2021 года в республике ожидается ухудшение видимости до менее 500 метров.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендует жителям соблюдать правила безопасности, при движении следует использовать хорошо настроенные противотуманные фары и снизить скорость.

Согласно данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 9 октября в республике температура воздуха может понизиться до — 5 °C, днем столбик термометра может подняться до +13°С.