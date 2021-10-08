Москва, 8 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Внедорожник Aurus Komendant могут оснастить электромотором или водородной установкой. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Aurus Адиля Ширинова.

Aurus Aurus Senat

Стоит отметить, что летом текущего года Aurus представил прототип Senat на водородных топливных элементах. Дебют состоялся в ходе церемонии запуска серийной сборки Aurus на заводе в Елабуге.

Ширинов рассказал, что Komendant, который построен на одной «тележке» с Senat, получит от последнего все самое лучшее.

«Пять лет назад мы еще с вами не говорили ни о водороде, ни об электрификации, поэтому я думаю, что Komendant возьмет в себя не только то, что мы сейчас будем начинать, но и то, что ждет нас впереди», — отметил Ширинов.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийная версия электрического автомобиля Aurus, который будет оснащаться водородными топливными элементами, появится в России к 2024 году.

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