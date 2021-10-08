Абакан, 8 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Хакасии скончались ещё девять пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в региональном правительстве.

Стопкоронавирус.рф В реанимации

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Жертвами коронавирусной инфекции стали семь женщин в возрасте от 64 лет до 81 года и двое мужчин — 77-летний и 86-летний.

С начала 2021 года в республике скончались 776 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии выявили 138 носителей коронавируса, выздоровели 202 человека.