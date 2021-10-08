Москва, 8 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Рэпер Моргенштерн объяснил своим подписчикам причину задержки клипа. Он написал пост по этому поводу в историях личного Instagram-аккаунта 8 октября.

Цитата из видео «MORGENSHTERN — SHOW» на YouTube Моргенштерн

По словам Моргенштерна, он готовит что-то масштабное для последнего ролика. «Знаю, что долго. Но скоро вы поймёте почему. Финал на то и финал», — написал рэпер.

ИА REGNUM напоминает, что последние шесть клипов Моргенштерна были связаны меду собой единой линией сюжета. История началась с ролика на песню Show, в которой рэпер предстал в образе клоуна цирка шапито.