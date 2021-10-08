Москва, 8 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Москве с начала 2021 года поставлено на учёт 60 домов по программе реновации, сообщает 8 октября пресс-служба столичного управления Росреестра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реновация

Так, на юге столицы поставлен на учёт дом по адресу: улица Кантемировская улица, дом 39А. Здание на 19,8 тыс. кв. метров рассчитано на 190 квартир.

«Новый дом стал 60-м с начала года, в отношении которого проведены учетно-регистрационные действия в рамках реализации программы реновации, — рассказал глава управления Игорь Майданов. — Общая площадь всех новостроек составляет порядка 1,1 млн кв. метров. Это уже превышает результаты за два прошлых года, когда было оформлено 42 дома площадью 1 млн кв. метров».