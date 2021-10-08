Курск, 8 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Более 1,3 млрд рублей будет дополнительно направлено на строительство инфекционного корпуса для Курской областной клинической больницы. Как сообщает ИА REGNUM, такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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Премьер-министр 8 октября осмотре строящееся здание больницы. Стационар рассчитан на 232 места, но при чрезвычайной ситуации их количество может быть увеличено ещё на 75 коек. Корпус для пациентов с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями будет оснащён аппаратами ИВЛ и компьютерным томографом. Общая площадь здания составит более 19 тысяч квадратных метров. Отделение для больных с коронавирусной инфекцией должно открыться в ноябре 2021 года.

За основу взят проект инфекционного корпуса республиканской больницы в Казани, который был построен за 100 дней и открылся в августе 2020 года. Работа ведётся в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин с рабочей поездкой посетил Курск. Его сопровождают глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минстроя Ирек Файзуллин.